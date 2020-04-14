В «ДНР» сообщили о повреждении обстрелами шести домов на западе Донецка

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области из-за обстрелов повреждены дома в поселке Старомихайловка, расположенном на западе Донецка.

Уточняется, что повреждения зафиксированы по улицам Октябрьская, 11 и 69, Чкалова, 32 и 45, Ивана Марченко, 38 и Днепропетровской, 35.

По данным местных интернет-ресурсов, жертв и пострадавших не зафиксировано.

Последствия еще будут уточняться.

Ранее сообщалось, что политолог Олег Саакян считает, что в настоящее время есть риск активизации боевых действий на Донбассе.