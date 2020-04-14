Почему закрыли: На Донетчине за две недели выявили более 30 нарушений работы рынков

Начиная с 31 марта, в Донецкой области было выявлено более 30 случаев нарушений работы рынков. Эти и аналогичные нарушения по стране стали основанием для возобновления Министерством здравоохранения запрета на работу рынков во время карантина. Об этом сегодня, 14 апреля, рассказал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что 31 марта главным государственным санитарным врачом Украины было вынесено постановление, в котором предусматривались требования для работы рынков. Аналогичное постановление было вынесено главным санитарным врачом в Донецкой области.

По словам Кириленко, на местах были созданы территориальные комиссии по контролю за деятельностью рынков и продолжались проверки. Всего на территории области зарегистрировано 111 рынков, из них функционировали 25.

«С 31.03 по 14.04 комиссиями в составе представителей Госпотребслужбы, лабораторного центра МОЗ Украины, отделов полиции и отделов торговли местных органов власти было проведено 65 проверок. Выявлено 32 нарушения и составлено в отношении продавцов 4 административных протокола. Эти нарушения и другие аналогичные в стране стали основанием для отмены постановления о работе рынков», – подчеркнул глава ОГА.

Присутствующий на брифинге начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин добавил, что в Бахмуте относительно несанкционированной работы рынка зарегистрировано 8 заявлений, составлено 4 админпротокола на продавцов и протоколы на должностных лиц рынка по ст. 44-3 («Нарушение правил карантина людей») Кодекса Украины об административных правонарушениях. Предусмотрены штрафные санкции от 34 тыс. грн.