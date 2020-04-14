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Коронавирус: При каких симптомах приедет «скорая»

ДН 14.04.20 16:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, при каких обстоятельствах «скорая помощь» выезжает к пациенту с подозрением на коронавирус для последующей госпитализации. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом он сообщил сегодня, 14 апреля, в ходе брифинга.

«У нас разработан очень четкий алгоритм реагирования экстренной скорой помощи. Соответственно, диспетчер должен опросить человека, который звонит. Опросить – какие клинические симптомы, например, стойкая лихорадка, высокая температура или есть большие проблемы с дыханием, или боль за грудиной. Опрос проводится по четкому алгоритму и принимается решение о выезде экстренной скорой помощи», – сказал Степанов.

Он отметил, что пока бывают случаи отступления от разработанного алгоритма реагирования на вызовы пациентов с подозрением на коронавирус. «Действительно, у нас есть единичные случаи, когда или не соблюдается алгоритм со стороны диспетчеров, или человек, который звонит, четко не определяет симптоматику. Но я подчеркиваю, что это единичные случаи», – уточнил министр, добавив, что министерство работает над тем, чтобы полностью исключить возможность таких случаев в будущем.

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