На Донетчине запустили «горячую линию» психологической поддержки в связи с COVID-19

В Марьинском и Волновахском районах Донецкой области международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» запустила «горячую линию» для оказания психологической поддержки в связи с пандемией COVID-19. Она предоставляет бесплатные конфиденциальные психологические консультации с экспертом. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба организации.

Как отмечают в организации, в сложившейся ситуации люди могут подвергаться стрессу, плохо спать или есть, а также ощущать боль в теле. Поддержание эмоционального благополучия в этот период является настолько же важным, как и поддержание физического здоровья.

По словам психолога «Врачей без границ» Галины Мизиной, проживание вблизи линии разграничения уже предполагает возникновение стрессовых ситуаций у населения.

«Теперь COVID-19 становится новым бременем, особенно для наиболее уязвимых групп – пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, такие как сахарный диабет и гипертензию, поскольку они находятся в группе повышенного риска. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда из-за карантинных мер приходится отказываться от привычных вещей, когда вместо встреч с друзьями, мы звоним им по телефону, когда вместо привычных походов в магазин, мы заказываем это по интернету. Если вам сложно с этим справляться, если вы чувствуете бессилие, злость, страх, незащищенность, тревогу, разочарование, одиночество, помните: вы не одни, мы готовы поддержать вас», – сказала она.

«Горячая линия» работает по номерам:

+38 050 285 66 65;

+38 068 609 06 85;

+38 066 644 02 79;

+38 068 607 53 52.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области начала работу «горячая линия» психологической помощи для молодежи. Обращаться можно по телефону или на электронную почту.

Также сообщалось, что во время карантина жителям Донецкой области оказывают поддержку различные службы.