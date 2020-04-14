Как получить статус безработного и пособие (Инфографика)

Центры занятости (ЦЗ) в Донецкой и Луганской областях облегчили процедуру подачи документов в центры занятости. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщила пресс-служба Донецкого ЦЗ.

«Теперь это очень просто. Вам нужно заполнить только два заявления – о предоставлении статуса безработного и назначения пособия по безработице!», – говорится в сообщении

Бланки размещены по ссылке: https://is.gd/6wW4ph и https://is.gd/o8O5Cg.

Уточняется, что по-прежнему заявления можно подать двумя способами: по электронной почте центра занятости, где удобно обслуживаться, или через ящик для корреспонденции непосредственно в центре занятости.

Если вы решили направить заявления по электронной почте:

Заполните заявления собственноручно по образцу и сфотографируйте или отсканируйте их;

Далее – пришлите на email центра занятости, где вы планируете находиться на учете.

«Важно! В теме письма укажите вашу фамилию, имя, отчество», – пишут в ЦЗ.

Электронные ящики центров занятости Донецкой области здесь: https://don.dcz.gov.ua/publikaciya/kontaktni-telefony-centriv-zaynyatosti-doneckoyi-oblasti

Электронные ящики центров занятости Луганской области здесь: https://www.dcz.gov.ua/storinka/adresy-centriv-zaynyatosti-luganskoyi-oblasti

«Если же у вас есть техническая возможность, загрузите заявления, распечатайте и заполните их. Подпишите собственноручно, отсканируйте (или сфотографируйте) и пришлите на email центра занятости. Так же укажите в теме письма ваша фамилия, имя, отчество. Ждите сообщение от центра занятости относительно принятого решения», – говорится в сообщении.

Если клиент решает подать заявления через ящик для корреспонденции в центре занятости, то :

если же у вас есть техническая возможность, загрузите заявления, распечатайте и заполните их дома, сложите их в конверт или соедините другим удобным способом;

или заполните заявления непосредственно возле урны в центре занятости. Здесь следует помнить, что для заполнения заявлений вам понадобятся ваши паспортные данные, номер идентификационного кода, данные об образовании и предыдущей трудовой деятельности, поэтому возьмите документы с собой.

положите заявления в ящик для корреспонденции (в рабочие часы рабочего дня).

«Ждите сообщение от центра занятости относительно принятого решения.

Напоминаем, что в течение 10 дней после завершения карантина в центр занятости необходимо будет подать оригиналы ваших документов», – подытожили в ЦЗ.