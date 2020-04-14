В Мариуполе больных коронавирусом будут перевозить в биобоксах (Фото)

В Мариуполь (Донецкая обл.) доставили два изоляционных бокса для транспортировки больных коронавирусной инфекцией. Они позволят обезопасить медиков от возможности заражения. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщила пресс-служба горсовета.

Городской голова Вадим Бойченко подчеркнул, что сегодня Мариуполь готов к принятию больных коронавирусом. «Мы видим, что те алгоритмы действий, которые мы организовали, опираясь на международный опыт, дают ощутимый эффект. За этот месяц у нас подтвержденных шесть больных. Сегодня четырех из них уже выписали домой», – отметил мэр.