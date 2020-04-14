В Минздраве рассказали, завершится ли карантин 24 апреля

Если смотреть на сценарий развития коронавирусной болезни, то 14-17 апреля должен начинаться пик заболеваемости. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью « Украинской правде ».

Он также уточнил, что в предстоящий период религиозных праздников, если не будут соблюдаться карантинные меры, возможен рост динамики заболевания. «Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы на 14-17 апреля, плюс-минус три дня, мы зашли с как можно меньшим количеством инфицированного населения. У нас религиозные праздники длятся 2 недели. Если не будем придерживаться карантинных мероприятий, то сейчас еще инфицируются. Мало того, что у нас пик начнется 14-17, то у нас будет дополнительная встреча, дополнительный контакт, и это еще будет один инкубационный период и вместо того, чтобы 24 апреля исходить из карантина уже поэтапно, мы будем смотреть на динамику и жаловаться на правительство, нас неправильно загнал в карантин», – сказал Ляшко.

«Придерживайтесь этих мероприятий, и мы спокойно будем выходить из карантина. Мы понимаем, что не можем держать страну все время в карантине, поэтому делаем все возможное. Призывают сейчас вас главы областных администраций, мэры городов – давайте не допускать инфицирования», – подытожил главный санитарный врач.