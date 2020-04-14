В Минсоцполитики пояснили, кто в Украине получит разовую помощь в 1 000 грн

В Министерстве социальной политики Украины разъяснили, какие категории украинцев могут получить 1 000 грн единоразовой помощи. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 251 «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году», в связи с негативными последствиями распространения острой респираторной болезни COVID- 19 на получение одноразовой денежной помощи в размере 1 000 грн могут рассчитывать следующие категории граждан:

пенсионеры, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5 тыс. грн по состоянию на 1 апреля 2020 года;

получатели государственной социальной помощи для лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»);

получатели государственной социальной помощи для лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью;

получатели временной государственной социальной помощи неработающему гражданину, который достиг общего пенсионного возраста, но не получил права на пенсионную выплату.

«После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты. Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд грн для выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен более чем 10,6 миллиона человек», – отметила Министр социальной политики Марина Лазебная.