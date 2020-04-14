Более 300 тыс. жителей неподконтрольного Донбасса не могут получать пенсии из-за ограничений на пересечение КПВВ

Более 300 тысяч пенсионеров, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, не могут получать пенсии из-за ограничений на пересечение линии разграничения, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 14 апреля, заявили в Миссии Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (OCHA) в Украине на своей странице в Facebook.

«Из-за этого они потеряли значительную часть своего дохода и едва сводят концы с концами. Мы должны проявить солидарность с наиболее уязвимыми людьми и делать то, что в наших силах, – соблюдать рекомендации в отношении личной гигиены и оставаться дома», – добавили в организации.

Напомним, что с 22 марта в районе проведения Операции объединенных сил временно прекратили пропуск через линию разграничения.

Как сообщалось ранее, КПВВ в Донецкой и Луганской областях продолжают функционировать с украинской стороны в режиме ограничения, прекращения пропуска лиц и транспортных средств, после вступления в действие распоряжения командующего Объединенных сил, которым, в связи с возможной пандемией COVID-19, временно прекращен пропуск через линию разграничения.