Плюс 49: На Донетчине растет число домашних солнечных станций

В этом году в Донецкой области стало на 49 владельцев домашних солнечных станций больше, и сейчас их общее количество составляет 434. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба поставщика электроэнергии Yasno.

Так, четверть расположенных в области частных станций, преобразующих солнечную энергию в электрическую, находятся в Мариуполе – 105. В этом году здесь установлено 11 новых объектов. В Мангуше 48 семей зарабатывают, продавая электроэнергию по «зеленому» тарифу, в Славянске – 47, Никольском – 43.

За первые три месяца 2020 просьюмеры* Донетчины сгенерировали более 1,8 млн кВт·ч «зеленой» электроэнергии – это в 6 раз больше, чем за январь-март 2019-го.

«За каждый проданный киловатт-час поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений Yasno осуществляет начисление и выплаты просьюмерам по "зеленому" тарифу, установленному государством. Только за три месяца 2020 года поставщик приобрел у владельцев домашних солнечных установок более 1,6 млн кВт·ч электроэнергии. Таким образом, в этом году просьюмеры уже заработали 6,4 млн грн», – отметили в компании.

Также Yasno предлагает жителям Донецкой области установку «под ключ» домашних солнечных электростанций.

По данным Госэнергоэффективности, в Украине 22 тыс. семей установили солнечные электростанции. Общая мощность установок – 553 МВт.

*Просьюмеры (от англ. рrosumer, producer – производитель + consumer – потребитель) – домохозяйства, которые самостоятельно производят электроэнергию для своих нужд, а избыток продают в сеть.