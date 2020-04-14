Конец украинского углепрома: ДТЭК вынужден приостановить шахты

Приостанавливается работа самого большого угольного предприятия Украины – ДТЭК Павлоградуголь и трех обогатительных фабрик. Причина – затяжной кризис в энергетике Украины, передает «Сегодня.ua».

В связи с продолжающимся системным кризисом в энергетической отрасли Украины 10 шахт и вспомогательные предприятия объединения ДТЭК Павлоградуголь, обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК с 20 апреля приостанавливают работу по добыче и обогащению угля, подготовке горных выработок, а также ремонту горно-шахтного оборудования. Предприятия переводятся в режим поддержания жизнедеятельности, а сотрудники выводятся в простой с оплатой согласно коллективному договору.

Системный кризис в энергетической отрасли Украины, который продолжается с прошлого года, привел к разбалансировке энергосистемы Украины. Ручное регулирование рынка, непродуманные решения, отсутствие координации отрасли полностью дестабилизировали работу всех угольных предприятий. Из-за бесконтрольного импорта электроэнергии из России и Беларуси снизилась востребованность отечественной электроэнергии и, как следствие, снизился объем потребляемого угля на станциях. На складах ТЭС и шахт накоплено более 2,9 млн тонн невостребованного угля. В стране приостановлена работа около 30 угольных шахт, в простое находятся более 40 тыс. человек. Убыток тепловой генерации за последние полгода составляет 3,1 млрд грн. Все ТЭС работают ниже минимального состава, около 50% сотрудников находятся в простое.

Негативная ситуация усиливается общим падением экономики и пандемией коронавируса. Вследствие карантина снижено потребление электроэнергии в стране, снижены объемы производства электроэнергии и уровень платежей.

В связи с невостребованностью отечественной электроэнергии ранее ДТЭК Энерго уже был вынужден приостановить 5 шахт ДТЭК Добропольеуголь, шахту «Белозерская» и ЦОФ «Октябрьская». Но, так как ситуация становится все более критичной, было принято решение приостановить и работу предприятий ДТЭК Павлоградуголь, еще трех обогатительных фабрик, Першотравенского РМЗ и НПЦ ДТЭК.

С 20 апреля около 18 700 сотрудников шахт, вспомогательных предприятий фабрик и завода будут выведены в простой. Остальные сотрудники будут обеспечивать техническое обслуживание предприятий – проветривание горных выработок и откачку воды, поддержание производства. Это позволит оперативно возобновить работу предприятий при изменении ситуации в отрасли.

В соответствии с Отраслевым соглашением и коллективными договорами, все сотрудники, выведенные в простой, продолжат получать доход в размере тарифной ставки, с сохранением трудового стажа.

Всего на 10 шахтах и вспомогательных предприятиях ДТЭК Павлоградуголь, обогатительных фабриках Павлоградская, Добропольская, Кураховская, Першотравенском РМЗ и НПЦ ДТЭК работает около 22 800 человек.