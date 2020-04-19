Яркий водоем и необычный ландшафт: На Луганщине нелегальная копанка превратилась в достопримечательность (Фото)

На окраине Лисичанска (Луганская обл.) нелегальная копанка превратилась в ландшафтную достопримечательность. Она находится недалеко от Желатинового завода в степи, пишет «Сайт города Северодонецка».

Нелегальные добытчики оборудовали здесь угольную копанку в 2018 году. Весной 2019 года правоохранительными органами было изъято около 100 тонн угля, два экскаватора, бульдозер и емкости различного объема. На все оборудование был наложен арест, а виновники привлечены к уголовной ответственности.

После закрытия копанки остался карьер. «Спустя год над ним поработала природа и превратила в живописное, красивое и уникальное место. Относительная близость к цивилизации, наличие подъездных путей, яркий водоем, необычный ландшафт, природа и масса других особенностей привлекает сюда все больше людей», – говорится в сообщении.

Сюда приезжают, прежде всего, с целью отдохнуть, воссоединиться с природой, насладиться местными видами и ландшафтом. Это отличный выбор для однодневной поездки, прогулок по степным холмам и пологим склонам.

Также это интересная и захватывающая локация для фото- и видеосъемки с уникальными пейзажами.