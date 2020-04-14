На полигоне Донетчины взорвался миномет: Один военный погиб, 8 – ранены (Фото)

Сегодня, 14 апреля, на военном полигоне в Донецкой области в результате взрыва миномета погиб военнослужащий-контрактник и 8 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«По предварительной информации, 14 апреля 2020 года около 11 час. 40 мин. в ходе проведения плановых учебных стрельб из 82-мм миномета, проходивших на одном из военных полигонов на территории Донецкой области, произошел взрыв миномета. Во время взрыва 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций погиб. Восемь военнослужащих, находившихся неподалеку от миномета, получили телесные повреждения разной степени», – говорится в сообщении.

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске, расследуют обстоятельства гибели и ранения военных, которое произошло вследствие нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

«Проводится осмотр места происшествия, допрос участников и очевидцев происшествия, а также следственные эксперименты. Готовятся ходатайства о назначении соответствующих экспертиз», – уточняется в сообщении.

Фото: пресс-служба ГБР

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Донецкого гарнизона военной прокуратуры Объединенных сил.