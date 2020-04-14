В Донецкой области после коронавируса выздоровела медработница

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус у 27-летней медработницы. Об этом он сообщил сегодня, 14 апреля, в Facebook.

«Хорошая новость: 27-летняя медработница из Мирнограда получила второй отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Поздравляю ее с выздоровлением и благодарю за добросовестное выполнение профессиональных обязанностей ею и ее коллегами. Все будет хорошо!», – подчеркнул глава ОГА.

Напомним, что сегодня во время брифинга по ситуации с коронавирусом Кириленко сообщил о том, что у 12-го заболевшего коронавирусом жителя Донецкой области не наблюдалось симптомов заболевания, наличие вируса выявил только лабораторный тест.