Суд избирает меру пресечения Татьяне Черновол: Сторонники проводят акцию протеста (Фото)

Сегодня, 14 апреля, в Печерском районном суде Киева проходит заседание, на котором должны избрать меру пресечения бывшему народному депутату Украины Татьяне Черновол по обвинению в умышленном убийстве.

В частности, Государственное бюро расследований (ГРБ) подозревает причастие Черновол к поджогу офиса «Партии регионов» во время массовых протестов в Киеве в 2014 году, в результате чего погиб человек.

Как сообщил и.о. директора ГБР Александр Соколов, уголовное производство расследовалось с 2014 по 2017 год. «25 марта 2020 года прокурором Департамента процессуального руководства по делам Майдана эпизод по факту гибели Захарова был передан для дальнейшего расследования в территориальное управление ГБР, расположенного в городе Киеве. Изучением материалов и проведением дополнительных процессуальных действий, следователями ГБР установлено, что в совершении умышленного убийства гражданина Захарова обоснованно подозревается Татьяна Черновол», – пояснил он.

10 апреля 2020 года следователи ГБР сообщили Татьяне Черновол о подозрении по факту умышленного убийства гражданина Захарова. Сегодня суд избирает меру пресечения. «Для обеспечения конституционных прав и свобод, учитывая то, что Татьяна Чорновил является матерью несовершеннолетних детей, является участником АТО, а также принимая во внимание ситуацию, которая сложилась с распространением COVID-19, следователями ГБР предложено суду на период дальнейшего следствия избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», – отметил Соколов.

Поддержать Татьяну Черновол к зданию суда прибыли Арсений Яценюк и Александр Турчинов вместе с соратниками по партии «Народный фронт» и Майдану.

Они держали плакаты: «Руки прочь от героев Майдана», «Таня, Народный Фронт с тобой!», «Я тоже был на Майдане», «НЕТ реваншу», «Судья, помни, Ростов недалеко!».

Яценюк подчеркнул, что против Татьяны Черновол, одного из ключевых участников Революции Достоинства, «сфальсифицировали уголовное дело и совершили преступление, когда обвинили ее в том, что она никогда не делала». «Это политическое преследование, и это преследование не только Тани, а это преследование украинской борьбы за независимость во время Майдана», – заявил политик.

Он напомнил, что публично обратился и к президенту, и к генеральному прокурору остановить политические репрессии против Черновол.

«Сегодня посмотрим, как будет действовать суд. У меня есть ощущение, что это закончится очень плохо для страны в целом. Их не учит ничего история. История их не учит тому, что для тех, кто нарушает закон и идет против справедливости и правды, – потом приходит время расплаты», – сказал Яценюк.

«Они выбрали Таню. Юридически это дело не имеет ничего вообще общего с правом. А политически – выбрали Таню из личной и мести, и мести всем майдановцам», – считает лидер «Народного фронта».

Александр Турчинов в свою очередь подчеркнул, что попытка унизить и скомпрометировать Майдан «работает исключительно против безопасности нашего государства». «Это попытка не только изменить нашу историю, но и изменить наше будущее. И я убежден, что в Украине есть люди, которые смогут защитить свою страну, как это было в 2013-м, и в 2014-м, в 2015-м, в 2016 годах. Такие люди есть», – сказал секретарь СНБО Украины 2014-2019 гг.