В «ЛНР» подтверждено 16 случаев коронавируса

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области медики зарегистрировали 16 случаев заболевания COVID-19.

Один пациент выздоровел и выписан, со ссылкой на «министра здравоохранения ЛНР» Наталию Пащенко сообщают местные интернет-ресурсы.

«С диагностированным коронавирусом у нас сегодня 16 человек, один человек выписан уже с выздоровлением», – сказала она.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» города Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) уже неделю полностью изолированы из-за 4-х случаев заражения коронавирусом.