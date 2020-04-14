Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали Днепропетровской области 30 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса

Фонд Рината Ахметова и компания ДТЭК передали Днепропетровской области 30 тыс. экспресс-тестов для выявления COVID-19. Сегодня, 14 апреля, грузы с экспресс-тестами были доставлены в Днепр и Павлоград. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Для проведения анализа такими тестами нужно 15 минут, поэтому экспресс-тестирование на сегодняшний день – это главный инструмент медиков для быстрого выявления заболевания и дальнейшего сдерживания эпидемии.

«Для защиты Украины от глобальной пандемии коронавируса Ринат Ахметов объединил усилия Фонда Рината Ахметова, ФК "Шахтер" и бизнесов группы SСМ. Всего Ринат Ахметов направил на борьбу с коронавирусом 300 млн грн. В конце марта были закуплены 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, которые уже доставлены в Украину. Это вклад Фонда Рината Ахметова в Стабилизационный фонд, созданный президентом Украины Владимиром Зеленским. Это высокоточные, высококачественные экспресс-тесты. Очень легкие в обращении, которые всего за 15 минут дают ответ человеку с симптоматикой. Это эффективный инструмент для сдерживания темпов роста эпидемии. И сейчас, на данном этапе, это именно то, что нужно Украине», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Как отметил представитель компании Метинвест, член Областного штаба по противодействию коронавирусу Дмитрий Мурашко, компания принимает срочные меры для противостояния распространению эпидемии в Украине. «Сотрудничество с областным и городскими штабами позволяет работать более слажено. Мы помогаем не только госпитальным базам региона. Обеспечиваем необходимыми средствами сельские фельдшерско-акушерские пункты и районные больницы Днепропетровской области», – отметил он.

Сертификаты на 30 тыс. экспресс-тестов представитель компании ДТЭК в областном штабе по борьбе с коронавирусом Александр Савенко передал председателю Днепропетровской областной государственной администрации Александру Бондаренко. Тесты будут распределены между 16 государственными медучреждениями области.

«На территории области работают ДТЭК Приднепровская и Криворожская ТЭС, ДТЭК Павлоградуголь, ДТЭК Сети и ДТЭК ВИЭ. Поэтому ДТЭК, как социально ответственный бизнес, понимает, насколько важно сейчас поддержать не только сотрудников предприятий, но и весь регион. Мы убеждены, что только совместные действия могут помочь в решении задач, которые стоят перед Украиной в этой чрезвычайной ситуации», – пояснил Савенко.

В свою очередь Александр Бондаренко отметил, что теперь область в полной мере обеспечена экспресс-тестами. «Мы очень благодарны за 30 тыс. тестов. И это не единственная помощь Фонда Рината Ахметова и группы компаний SCM. Мы уже получали средства индивидуальной защиты и ожидаем поступлений очередной партии помощи», – сказал он.

Главный врач Областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко добавил, что экспресс-тесты сегодня играют огромную роль в работе медиков. «Мы очень ценим и благодарны за всю помощь, которая спасает жизнь. Именно так мы сможем победить коронавирус. В приемный покой больницы им. Мечникова поступает 200 человек в день. И в этой ситуации именно экспресс-тесты как раз могут поставить быстрый диагноз и подсказать дальнейшие пути лечения больного», – пояснил Сергей Рыженко.

Через несколько часов 9 400 экспресс-тестов были доставлены в Павлоград для городов Западного Донбасса, где работает «ДТЭК Павлоградуголь».

«Мы помогаем и будем помогать нашему региону в борьбе с коронавирусом. Убежден, что высокоточные тесты помогут решить эту задачу. Только совместными усилиями представителей громады, бизнеса и власти мы сможем предотвратить распространение в регионе пандемии. Вместе мы справимся с этой проблемой», – сказал генеральный директор ДТЭК Павлоградуголь Сергей Воронин.

Городской голова Павлограда Анатолий Вершина подчеркнул, что благодаря этой помощи город теперь полностью обеспечен экспресс-тестами. «Нам удалось закупить всего порядка 50 экспресс-тестов и потому они были крайне необходимы. 5 тыс. тестов от Фонда Рината Ахметова будет достаточно для сферы здравоохранения Павлограда. Большое спасибо за помощь», – сказал Вершина.

К его словам присоединились медики города. «Мы благодарим Фонд Рината Ахметова и ДТЭК за эту своевременную и современную помощь. Она нам очень нужна», – сказала Ирина Жицкая, главврач Павлоградской городской больницы № 4.

В пресс-службе напомнили, что Фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» 6 апреля передали Харьковской области 20 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19. Этот регион стал первым, куда поступила часть партии из 300 тыс. тестов, закупленных Фондом для всей Украины. Уже на следующий день, 7 апреля, Фонд Рината Ахметова и Метинвест передали Донецкой области 50 тыс. экспресс-тестов. Из них 15 тыс. поступили медикам Мариуполя. 9 апреля Запорожская область получила 30 тыс. экспресс-тестов от Фонда Рината Ахметова и Метинвест. От Фонда и ДТЭК 30 тыс. экспресс-тестов направлены в Луганскую область, еще 10 тыс. экспресс-тестов – в Ивано-Франковскую и 30 тыс. – во Львовскую области. Также Фонд Рината Ахметова в партнерстве с ПУМБ передали медикам Львова средства спецзащиты. 13 апреля в Донецкую область поступил второй транш помощи – еще 50 тыс. тестов.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названных больницах в Полтаве и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали уникальные образовательные сериалы для педагогов («Карантин: онлайн-сервисы для учителей») и совместно с ФК «Шахтер» – для школьников («Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и на Youtube-канале.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один при карантине – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.