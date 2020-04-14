В «ДНР» за сутки коронавирус подтвердился еще у четырех человек

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области сообщили о четырех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 18.00 14 апреля 2020 года, зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики – 22», – сказано в сообщении «минздрава ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

Ранее сегодня стало известно, что в Горловке два пациента – женщина 28 лет и ребенок 2,5 года – выписаны из больницы с отрицательными результатами на COVID-19. Это одни из первых госпитализированных с положительными тестами.

С учетом последних данных, в медучреждениях остаются 20 человек с лабораторно подтвержденными случаями заболевания.

Также сообщается, что в общей сложности под наблюдением в условиях стационарных отделений находятся 224 человека. В режиме самоизоляции на дому находятся 8 711 человек, в том числе 7 790 – граждане, давшие добровольное согласие на самоизоляцию при пересечении границы.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» за неделю зафиксированы 38 фактов нарушения карантина.