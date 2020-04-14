Волонтеры в населенных пунктах на линии разграничения Донбасса пошили 5 тыс. защитных масок

Волонтеры в населенных пунктах на линии разграничения Донбасса пошили 5 тысяч защитных масок. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба Гуманитарной миссии «Пролиска».

А сотрудники Миссии передают готовые изделия медикам, социальным работникам территориальных центров, а также аварийным бригадам коммунальных предприятий, которые работают в населенных пунктах вдоль линии разграничения.

Материалы для изготовления защитных масок были предоставлены Гуманитарной миссией «Пролиска» громадам 14-ти населенных пунктов. «Оборудование, ткань и фурнитуру закупили, чтобы поддержать инициативы от прифронтовых громад по пошиву масок, где данные изделия пропали из продажи из-за ажиотажа, спровоцированного пандемией COVID-19», – говорится в сообщении.

На данный момент защитные маски переданы медикам амбулатории пгт Новгородское, фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) с. Сухая Балка, Петропавловской больницы Станично-Луганского района, Часовоярской городской больницы и хосписа.

Также готовые изделия получили сотрудники Центра предоставления админуслуг г. Часов Яр, Станично-Луганского территориального центра социального обслуживания населения.

Кроме того, маски отвезли жителям села закрытого типа Песчаное.