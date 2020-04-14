«Укрпочта» объявила о трех тысячах вакансий

«Укрпочта» заявила о готовности обеспечить постоянной работой различных специализаций больше 3 тысяч претендентов. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба предприятия.

Среди вакансий: начальники и операторы почтовых отделений, почтальоны, региональные менеджеры, аналитики и т. д. Также компания готова принять кандидатов, ищущих работу по совместительству, на период карантина.

Наиболее актуальными на время карантина в «Укрпочте» называют вакансии сортировщиков, водителей, операторов почтовой связи и почтальонов.

Предлагается сортировщикам оклад с премиями от 5 200 до 12 300 грн, водителям – 5 800 – 25 000 грн, операторам – 4 720 – 11 000 грн, почтальонам – 4 720 – 8 500 грн*.

Новым работникам обеспечат те же условия, что сейчас имеют нынешние сотрудники:

обеспечение средствами индивидуальной защиты;

работники, которые непосредственно контактируют с клиентами (работники отделений, почтальоны, курьеры, водители и т.д.), получают 15% надбавку.

также для них предусмотрена медицинская страховка в 25 тыс. грн в случае заболевания коронавирусом с признаками выраженной дыхательной недостаточности.

* – Прим. – Нижний порог равен минимальному ежемесячному размеру должностного оклада, верхний – ежемесячному размеру должностного оклада с учетом премий. Данные могут отличаться в зависимости от региона.