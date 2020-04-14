На Луганщине анонсировали автоматический перерасчет пенсий с 1 мая

В Луганской области органами Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с 1 мая будет проведен автоматический перерасчет пенсий. Его на брифинге для СМИ сегодня, 14 апреля, проанонсировала начальник главного управления ПФУ в Луганской области Ольга Шарунова.

По ее словам, перерасчет проведут с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, что учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11.

Он будет проходить в соответствии с «Порядком проведения перерасчета пенсий в соответствии с ч. 2 ст. 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"», утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 20 февраля 2019 года № 124 «Вопросы проведения индексации пенсий в 2019 году».

По словам Шаруновой, в случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии не будет достигать 100 грн, будет устанавливаться доплата в сумме, которой не хватает до указанного размера. Ее будут учитывать при дальнейших перерасчетах.

Также глава ПФУ области отметила, что лица, получающие пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» с учетом страхового стажа, предусмотренного абзацем 1 ч. 1 ст. 28 Закона (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 2 100 грн, получат доплату к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, которая учитывается при дальнейших перерасчетах пенсии.

Как сообщалось ранее, в Луганской области 268 тыс. пенсионеров получат доплату в размере 1 тыс. грн. Из них 103 тыс. чел. – внутренне перемещенные лица.