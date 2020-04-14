45% жителей вблизи линии разграничения Донбасса живут без больницы, – МОМ

На Донбассе 21% жителей 5-километровой зоны от линии разграничения в своем населенном пункте не имеют аптеки. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине на своей странице в Facebook.

«До ближайшей аптеки – 7 км, до ближайшего медицинского стационара – 18 км... Чтобы оценить доступ к медицине, гигиене и питанию в условиях COVID-19, спрогнозировать экономическое и социальное влияние карантинных мероприятий и, конечно, спланировать программы МОМ по реагированию на последствия пандемии, МОМ недавно провела несколько экспресс-опросов. В частности, мы позвонили 215 жителям пятикилометровой зоны вблизи линии разграничения на территории, контролируемой правительством Украины, которые в свое время уже получали помощь МОМ», – говорится в сообщении.

Так, по данным опроса, пятая часть из них отметили, что в их населенном пункте нет ни одной аптеки, а почти половина (45%) живут в селах и городках без больницы.

Опрос проводился среди 215 бенефициаров МОМ в период с 27 марта по 4 апреля.