На Донетчине владельцы элитных авто стали платить больше налогов

За первый квартал 2020 года автовладельцы элитных автомобилей Донецкой области уплатили в местные бюджеты 886 тыс. грн транспортного налога, что на 30,4% больше аналогичных показателей прошлого года. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.

Уточняется, что основная сумма уплаченного налога, а именно 548 тыс. грн, была перечислена владельцами элитных авто – юридическими лицами области.

Зато нынешний вклад в уплате транспортного налога от физических лиц составил 338 тыс. грн.

В тройку самых популярных марок автомобилей, за которые жители Донетчины оплатили налог, вошли Lexus, Audi и Mersedes-benz.

«В разрезе обособленных подразделений лидерами по уплате транспортного налога являются собственники элитных авто Мариуполя – 288,3 тыс. грн, Бахмута – 117,7 тыс. грн, а также Покровска и Покровского района – 88,5 тыс. грн», – говорится в сообщении.

«Объектом налогообложения транспортным налогом являются транспортные средства, с года выпуска которых прошло не более 5 лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы (в 2020 году – 1 771 125 грн). Ставка транспортного налога составляет 25 тыс. грн в год», – уточнили в ГНС.

Главное управление ГНС в Донецкой области также напомнило, что транспортный налог уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, юридическими лицами – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.