Комендантский час, кафе и театры: Житель Донецка показал вечерний город при карантине (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке введены карантинные меры, но они не настолько жесткие, как на подконтрольной территории. Об этом рассказал житель Донецка Игорь, передают «Донецкие новости».

Так, частично ввели ограничения для кафе и ресторанов. «Кафе закрываются сейчас в 18:00, и потом работают только на доставку заказов. Некоторые закрываются еще раньше. А театры сейчас закрыты – как драмтеатр, так и театр оперы и балета. Кинотеатр им. Шевченко закрыт. А супермаркеты у нас работают до 21:00», – рассказал мужчина.

С 23:00 в Донецке начинается комендантский час. «В это время передвигаться по улице запрещено. Если будешь передвигаться – тебя могут забрать в райотдел полиции, где тебе придется посидеть и заплатить штраф. При первом попадании придется сидеть ночь, при повторном – до 15 суток», – дополнил Игорь.

Он продемонстрировал, как выглядит Донецк в вечернее время. Свою «экскурсию» он совершал 12 апреля, в воскресенье, в 19:45.

Начал движение по центральной улице Артема – от района торгового центра «Донецк сити» в направлении центра.

Дончанин отметил, что парковка у «Донецк сити» раньше была бесплатной, теперь за нее необходимо платить. «Въезд в паркинг сделали по 20 руб. (примерно 8 грн по местному курсу валют, – ред.), припарковаться на парковке у центрального входа в торговый центр теперь стоит 50 руб. (21 грн)», – уточнил Игорь.

Мужчина поясняет, что автомобилей даже на центральной улице города не много. «Хоть вечер и Вербное воскресенье, но я скажу, что и в обычные дни трафик не очень отличается. Я недавно в такое же время ездил в четверг – и было тоже самое», – сказал Игорь.

Дончанин акцентирует, что сейчас на участке от «Донецк сити» до «Детского мира» магазины практически не работают. «А раньше (в мирное время), чтобы на этом участке снять в аренду помещение для магазина или бизнеса – нужно было еще побороться. Аренда была бешеная, и очередь на нее была бешенная», – вспоминает он.

В городе явные проблемы с уличным освещением. «Горят только фонари вдоль дороги, по сторонам – темно», – констатирует Игорь.

На остановках – людей нет, но общественный транспорт в вечернее время ходит. Проезд в троллейбусе сейчас – 6 руб. (2,5 грн).

Непосредственно в центре города в районе площади Ленина освещение уже ярче. «Да и трафик здесь лучше – машин 10-12 есть», – комментирует Игорь.

Но на площади Ленина людей нет. «Как видите – никого», – сетует дончанин.