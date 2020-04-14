Из-за войны на Донбассе количество случаев повреждения школ достигло 100, – Save the Children (Фото)

На Донбассе зафиксирован сотый случай повреждения школ из-за вооруженного конфликта. Об этом сегодня, 14 апреля, на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба представительства международной гуманитарной организации Save the Children в Украине.

«На этой неделе, по данным Кластера образования в Украине, по установке системы мониторинга в 2017 году, количество случаев, когда школы были повреждены на востоке Украины в результате действующего конфликта, достигло 100. Каждый день тысячи девочек и мальчиков с обеих сторон конфликта до сих пор рискуют быть ранеными или убитыми», – говорится в сообщении.

В организации отмечают, что дети до сих пор не чувствуют себя в безопасности в школе, несмотря на принятие Декларации о безопасности школ в ноябре 2019 года и взятых обязательств принять конкретные меры для повышения защиты участников образовательного процесса и образовательных учреждений. Таких как, в частности:

мониторинг и отчетность по нападениям на учреждения образования и использования их в военных целях;

помощь пострадавшим от таких нападений;

привлечения виновных к ответственности;

мер, которые бы обеспечили безопасный образовательный процесс во время военных действий, согласно международному гуманитарному праву.

«Save the Children призывает обе стороны конфликта защитить детей, живущих в восточной Украине, и обеспечить всем детям доступ к безопасному и качественному образованию для их светлого будущего», – резюмируется сообщение.

Фото: Facebook / Save the Children in Ukraine

Как сообщалось ранее, Украина стала 100-м государством, подписавшим Декларацию о безопасности школ – международный документ, призванный обеспечить безопасность учебных заведений в условиях вооруженного конфликта.

Напомним, что в ЮНИСЕФ заявили, что из-за вооруженного конфликта на Донбассе почти полмиллиона девочек и мальчиков продолжают сталкиваться с серьезными рисками для их физического здоровья и психологического благополучия. А также, что более 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе совершили разрушительное влияние на жизнь детей. По данным международной организации Human Right Watch, за неполных 6 лет вооруженного конфликта на Донбассе погибли 147 детей.