Резкого скачка нет: Зеленский заявил о стабилизации числа заболевших коронавирусом

В ближайшие дни в Украину ожидается прибытие трех самолетов, которые продолжат доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование для борьбы с COVID-19. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также отметил, что поступление гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом продолжится. «На следующей неделе мы ожидаем прибытия восьми самолетов с такими грузами», – сказал Зеленский.

Он также отметил, что сегодня в Украине наращивается количество тестирований на коронавирус. «Сейчас число тестирований увеличено в три раза», – отметил президент.

«Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло и благодаря сознательности граждан, которые придерживаются постоянно самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать, расслабляться слишком рано и опасно», – отметил Зеленский.

«Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно двадцатые числа апреля. Именно поэтому важно на Пасху каждому украинцу оставаться дома», – заявил президент.