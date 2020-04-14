Кризис в энергетике: В Украине приостанавливают добычу угля (Видео)

Украинские шахтеры прекращают добывать уголь. Компания ДТЭК вынужденно приостанавливает работу 10 шахт и трех обогатительных фабрик. Отметим, что данные предприятия работали всегда – когда было сложно, и когда стало еще сложнее. В бурные 90-е, несмотря на все финансовые кризисы, во время нескольких революций, а также все 6 лет войны, передает телеканал «Украина».

«Мы заявляем о остановке крупнейшего угольного объединения страны – Павлоградуголь», – сказал генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко.

Шахты и обогатительные фабрики будут работать еще 5 дней. Со следующего понедельника – всё замрет.

«Если шахтоуправление закроется – мне семью нечем будет кормить. У меня двое детей, жена не работает. Что делать дальше – я не знаю», – говорит шахтер Юрий Романьков.

Не знают, что делать еще почти 19 тыс. горняков, работников обогатительных фабрик и вспомогательных предприятий. Не понимают, за что жить их шахтерским семьям и их шахтерским городам.

Кризис не был внезапным. Сначала остановились государственные шахты. В конце марта ДТЭК Энерго уже был вынужден остановить 5 шахт – ДТЭК «Добропольеуголь», шахта «Белозерская» и центрально-обогатительную фабрику «Октябрьская».

За две недели ситуация только ухудшилась и с понедельника, 20 апреля, останавливают работу еще 10 шахт и вспомогательные предприятия объединения ДТЭК Павлоградуголь, обогатительные фабрики «Павлоградская», «Добропольская», «Кураховская», а также Первомайский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК

Десятки тысяч людей – без работы и денег, электростанции – без угля, а значит, страна – без света. Это опять реальность для Украины.

«Мы помним, как с середины 90-х годов до начала 2000-х происходили веерные отключения электроэнергии. Свет поставлялся в определенные часы. Затем принимались соответствующие меры, стабилизировали ситуацию в энергетике. Мы сейчас уверенно идем к такой жизни», – комментирует народный депутат Михаил Волынец.

Промышленность остановится и целые регионы обеднеют. Предприятия не будут платить налоги. Не будет чем наполнять местные бюджеты. А есть такие города, где 70% доходов местной казны – это взносы от компании ДТЭК.

«Если они не будут платить налоги, то тогда вообще не будет возможности платить заработную плату ни учителям, ни работникам исполкома, ни работникам других местных органов власти. Детские сады, врачи… Это очень большая проблема сегодня для всей страны», – говорит народный депутат Виктория Гриб.

Эксперты и парламентарии отмечают, кризис в энергетике – украинского угля больше, чем его нужно государству. Спрос на уголь внутри страны стремительно падает. Промышленники хотят дешевое электричество, а работать себе в убыток украинские электростанции не могут. Поэтому меньше и меньше подбрасывают уголь к котлам. Миллионы тонн черного золота лежат на складах мертвым грузом. За него угольщики еще не получили денег. Добывать новый в настоящее время нет смысла.

«Мы, в конце концов, должны услышать ответ от государства, от министерства. Нужен нам уголь или нет? Нужна нам угольная генерация или мы должны ее закрывать? Мы идем по шоковой терапии – уволить 88 тысяч человек, которые задействованы в угольной отрасли? Потому что фактически, остановка "Павлоградугля" – это остановка угольной отрасли Украины», – подчеркивает генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко.

После долгого простоя часть предприятий не сможет снова возобновить работу уже никогда. Остановить добычу в шахте – это не просто повесить замок на входе. Без людей забой очень быстро разрушается и вернуться туда шахтеры уже не смогут.