Качество ремонта дорог на Донбассе проконтролируют международные компании

«Укравтодор» привлек международные компании для надзора за качеством ремонта дорог, в том числе в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил председатель «Укравтодора» Александр Кубраков в Facebook.

«Еще на этапе планирования "Большого дорожного строительства", я поставил цель обеспечить независимый надзор за качеством строительства и ремонта дорог. Я сознательно ориентировался на привлечение международных компаний, которые имеют фундаментальную экспертизу, и главное – ценят свою репутацию», – сообщил Кубраков.

По его словам, в декабре «Укравтодор» получил первый отчет австрийской компании по качеству работ на дороге Н-08 Запорожье – Мариуполь. Компания предоставила также и рекомендации по улучшению работы ГП «Доркачество» и служб автомобильных дорог.

«Независимый надзор за строительством, который выполняет инжиниринговая компания – обычная и обязательная практика на объектах, финансируемых за счет международных финансовых учреждений (в Украине всего присутствуют проекты Всемирного банка, ЕИБ и ЕБРР). Благодаря этому осуществляется постоянный независимый контроль всех этапов строительства», – отметил глава «Укравтодора».

Он отметил, что теперь этот успешный опыт используется на всех ключевых объектах «Большого строительства».

Есть первые подписанные контракты на объектах:

капитальный ремонт моста через р. Айдар на Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар, Луганская область (ООО «Ежис Украина», Франция);

капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк, Луганская область (ООО «Ежис Украина», Франция);

капитальный ремонт автомобильной дороги государственного значения М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (Хмельницкая область) (ООО «Айси КОНСУЛЕНТЕН», Австрия).

«Это – первые ласточки, первый опыт сотрудничества с международным технадзором для служб автомобильных дорог. С этого начинается новая история качества строительства !Укравтодора"», – отметил глава предприятия.