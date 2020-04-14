Карантин: Как выживают салоны красоты в Бахмуте и магазин косметики в Северодонецке

В период карантина трудно выживать индустрии красоты – салоны закрыты, а профессиональная косметика не является товаром первой необходимости. Тем не менее, предприниматели Донбасса с пониманием относятся к введенным ограничениям и понимают, что главное – остановить распространение коронавируса, и тогда в дальнейшем бизнес можно будет возродить. Сейчас же они подстраиваются под нынешние требования, передают «Свои.city».

У Инессы Мишениновой в Бахмуте два салона красоты. Но с введением карантина бизнес пришлось поставить на паузу и искать альтернативы.

«Я частный предприниматель. Один салон у меня в аренде, второй – моя личная собственность. Мой бизнес зависит от того, как к нам приходят люди. Мы сейчас полностью остановились и не можем обслуживать клиентов. Салоны находятся в центре города, работать подпольно – это большие штрафы, это опасно. Никто на это не идет», – рассказывает Инесса.

На данный момент она через соцсети предлагает профессиональную косметику. «Все равно головы не перестали мыть, маски для лица все равно нужны, поэтому какие-то уходы для волос мы предлагаем на нашей страничке в инстаграме и Facebook. Если это кому-то надо, то мы либо пересылаем, либо передаем. Для кого-то разводим тонирующие маски, которые поддерживают цвет волос, либо это просто уходовая косметика, чтобы поддержать волосы на дому в хорошем состоянии», – поясняет предпринимательница.

Свои салоны она посещает для оргвопросов, например, проверить газовое оборудование. «Заодно готовлю маски, а потом договариваюсь о доставке», – говорит девушка.

Яна Чумаченко три года ведет бизнес, связанный с продажами натуральной косметики в Северодонецке. Она рекомендует бизнесменам не отчаиваться, несмотря на то, что в нынешних обстоятельствах это сложно.

«У нас представлен огромный ассортимент натуральной косметики, начиная от гелей для душа и заканчивая косметикой для лица. В условиях карантина мы перешли в режим онлайн-магазина. Для клиентов осуществляем доставку по Северодонецку. Также отправляем косметику почтой по другим городам. Ввели бесплатную доставку по определенным дням. Делаем скидки на актуальный товар», – делится Яна.

Продажи косметики, конечно, резко упали. К тому же, натуральная косметика имеет небольшой срок годности. В таких условиях реализация товара под вопросом. «Людям сейчас, как показывает практика, актуальнее другое: продукты питания, средства защиты, лекарства. Но, тем не менее, верные клиенты не забывают о нас», – говорит Чумаченко.

«Не ясен вопрос с оплатой аренды. С учетом продленного карантина, мы имеем простой в полтора месяца точно. Уже ясно, что онлайн-продажи не покроют расходы на аренду и налоговые платежи. А как будут действовать меры, предусмотренные антикризисным законодательством, пока непонятно», – отмечает предпринимательница.

Тем не менее, Яна советует предпринимателям не отчаиваться и не опускать руки, хотя это сложно. «Сегодня все, кто могут, перешли на доставку. Чтобы найти свое место в этой нише, нужно научиться приспосабливаться к ситуации, подключать креативный подход, делать акции и заманчивые предложения. И хоть этот механизм работает крайне сложно в нынешних реалиях, данная ситуация точно закалит бизнес», – считает девушка.