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В результате осложнений, вызванных COVID-19, в Украине умерли 98 человек

14.04.20 22:25
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине в результате осложнений, вызванных COVID-19, умерли 98 человек, 79% из которых имели сопутствующие заболевания. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает Центр общественного здаоровья в Facebook.

В частности, это тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

  • серцево-сосудистые – 74%;
  • сочетание заболеваний – 29%;
  • сахарный диабет – 22%;
  • заболевание легких – 9%;
  • новообразования – 8%;
  • заболевание почек – 7%.

Сейчас показатель летальности составляет 2,9%.

Восемь человек из числа умерших в анамнезе имели поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов и только в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Среди умерших 7 медицинских работников.

Средняя продолжительность от начала появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР.

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