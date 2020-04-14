В результате осложнений, вызванных COVID-19, в Украине умерли 98 человек

В Украине в результате осложнений, вызванных COVID-19, умерли 98 человек, 79% из которых имели сопутствующие заболевания. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает Центр общественного здаоровья в Facebook.

В частности, это тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

серцево-сосудистые – 74%;

сочетание заболеваний – 29%;

сахарный диабет – 22%;

заболевание легких – 9%;

новообразования – 8%;

заболевание почек – 7%.

Сейчас показатель летальности составляет 2,9%.

Восемь человек из числа умерших в анамнезе имели поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов и только в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Среди умерших 7 медицинских работников.

Средняя продолжительность от начала появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР.