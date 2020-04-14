В Нацбанке пояснили, как будут восстанавливать экономику после пандемии

Украина может позволить себе увеличить дефицит бюджета. Так считает заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб, о чем он заявил во время публичной онлайн-дискуссии Киевской школы экономики, в которой принял участие, сообщает НБУ в Facebook.

«Украина может позволить себе увеличить дефицит бюджета. Увеличение расходов для преодоления кризисных явлений логично. Впрочем, для этого надо обеспечить надежный источник финансирования дефицита бюджета. Таким источником является прежде всего новая программа с МВФ. Необходимо думать не только о помощи пострадавшим сейчас, но и о том, как восстанавливать рост после окончания пандемии», – приводятся тезисы выступления Сологуба.

Инфляция остается довольно низкой. «Цены на отдельные товары подскочили во время первых недель карантина, но сейчас их рост остановился. В общем инфляция в этом году может быть несколько выше целевого диапазона НБУ (5% + / – 1 п.п.), однако такое отклонение не является критическим», – говорится в сообщении.



Уточняется, что Национальний банк не собирается финансировать бюджетные расходы. «Такая политика уже неоднократно приводила Украину к кризисам. Впрочем, НБУ готов предоставлять ликвидность банковской системе, чтобы банки поддержали экономику. Для этого мы, в частности, вводим долгосрочное рефинансирование банков, которое можно будет использовать и для кредитования инфраструктурных проектов. Объемы рефинансирования будут определяться нами, исходя как из потребностей стимулирования экономики, так и необходимости поддержания ценовой и финансовой стабильности», – отметил Сологуб.