Для веганов и с ушками: Переселенцы поделились секретами своей пасхальной выпечки (Фото)

Переселенцы из Донецкой области, которые после 2014 года посвятили себя кулинарии, к Пасхе предлагают свои виды выпечки. Доставляют заказы в любой город Украины почтовыми службами, передают «Свои.city».

До войны Надежда Шевченко жила в Горловке, занималась изготовлением мыла ручной работы. Время от времени пекла пряники для родных и на подарки друзьям. Летом 2014 года с семьей переехала в село в Обуховском районе Киевской области.

«Думала, чем заниматься – делать мыло или печь пряники. Подсчитала, что расходы на выпечку намного скромнее. Поэтому выбор был очевиден, так как особо не было финансов для вложения. Сначала на заказ пекла торты. Потом сделала партию пряников и с ними вышла на благотворительные ярмарки. Так обо мне узнали, стали появляться клиенты, пошли заказы. С тортами пришлось завязать, потому как из моего села доставка в тот же Киев – достаточно большая проблема. Остановилась на пряниках и раз в год пеку паски», – вспоминает переселенка.

Для пасхальной дрожжевой выпечки Надежда использует классический рецепт, добавляя изюм, курагу и цукаты. Каждую паску украшает тематическими пряниками, безе и цветами из глазури.

Кроме пасок женщина предлагает съедобные наборы для украшения выпечки. «В мини-набор входят 3 пряничных топпера (украшение на верхушку, – ред.), 9 цветочков и листочков, три морковки, три яйца из мастики, два шоколадных яйца и 10 безе. Стоит такой набор 130 грн. Большой набор состоит из 10-ти пряников на палочках, 15 различных цветочков, столько же зеленых листочков, 10 безе и букв "ХВ". Цена большого набора – 300 грн», – рассказала кондитер.

Большой набор для украшения пасок

Ассортимент по праздничной выпечке от Надежды выглядит так:

паски с сухофруктами: 100 грамм – 50 грн, 250 грамм – 100 грн, 500 грамм – 190 грн;

паска с ушками: 500 грамм за 190 грн;

праздничный кулич: 100 грамм – 35 грн, 250 грамм – 80 грн, 500 грамм – 150 грн;

паска с шоколадными дропсами: 250 грамм – 80 грн;

куличи с топперами (пряниками): за 100 грамм – 45 грн.

Заказать выпечку можно через сайт Надежды.

Паски от Надежды / Фото Надежды Шевченко

С началом войны Татьяна Бокал с супругом, ребенком и мамой из Донецка переехала в Вышгород (Киевская обл.). Приготовление выпечки и сладостей для женщины – и отдушина, и способ заработка, и возможность помочь сыну. В ноябре 2012 года после сложных родов у малыша на второй день жизни начались судороги, произошел отек мозга. Когда Кириллу было 7 месяцев, поставили полный диагноз: симптоматическая эпилепсия, вторичная микроцефалия, спастический тетрапарез, ЗПР. (Историю Татьяны и Кирилла «Донецкие новости» рассказывали в материале «Зефирки от Кирки: Переселенка из Донецка готовит сладости, чтобы собрать на реабилитацию своего особенного сына»).

К празднику переселенка предлагает три вида пасхальной выпечки. «Краффин с черным шоколадом – это мягкое слоеное тесто с завитками и хрустящей корочкой. Внутри жареные грецкие орехи, миндаль и кусочки шоколада. Все это разбавляется кислинкой от вяленой вишни, клюквы и изюма и приправлено ароматами мускатного ореха, корицы и апельсина. 150 грамм – 65 грн, 300 грамм – 165 грн, 500 грамм – 245 грн», – рассказывает Татьяна.

Краффин от Татьяны

Шоколадная паска состоит из натурального шоколада и сливок. С кусочками вишни и цитрусовым вкусом и ароматом. Украшена выпечка хрустящей швейцарской меренгой и сублимированной малиной. 150 грамм – 65 грн, 300 грамм – 155 грн, 500 грамм – 235 грн.

Третий вид – классическая паска, рецепт выпечки которой передавался в семье Татьяны от поколения к поколению. «Пышное дрожжевое тесто на домашних желтках вымешивается множество раз с большим количеством золотистого и синего изюма. Аромат шафрана дарит радость и спокойствие. Украшена паска сахарной глазурью, хрустящими орешками, сухофруктами и безе на швейцарской меренге», – поделилась Бокал.

Стоимость классической паски: 150 грамм – 35 грн, 300 грамм – 95 грн, 500 грамм – 125 грн.

Классическая паска от Татьяны

Заказать выпечку можно через страничку Татьяны в соцсети.

Переселенцы из Донецкой области Анастасия Балабанова и ее муж Артур открыли кофейню в центре Киева, на базе которой выпекают веганские паски. «Третий год мы печем веганские паски, в них нет продуктов животного происхождения. Вместо коровьего молока используем кокосовое. Обычный белый сахар в этом году решили заменить на коричневый. Он придает выпечке карамельный вкус и цвет. Этот рецепт придумал наш кондитер, каждый год мы его совершенствуем», – рассказывает Анастасия.

В качестве украшений используется белый шоколад, съедобные цветы и миндальные лепестки. «Шоколад сделан на основе миндальной и кокосовой муки, какао-масла и коричневого сахара. Цветы – это засушенные анютины глазки и настурция. Мы едим, например, рукколу, шпинат или базилик, и анютины глазки – нечто подобное. Я раньше и не знала, что эти цветы можно есть. Главное, чтобы они были выращены подальше от проезжей части», – отметила девушка.

Веганские паски от семьи Балабановых

В этом году переселенцы предлагают паску весом 450 грамм за 251 грн. Владелица кофейни уверяет, что ее вполне хватит для двух человек. «В прошлом году испекли 200 штук, но они были чуть меньше. Сейчас, думаю, заказов будет не так много. Практически все находятся дома на карантине, поэтому будут печь самостоятельно», – считает Анастасия.

Заказать веганскую паску можно через страничку кофейни в соцсети.