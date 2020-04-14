В «ЛНР» рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

В «ЛНР» заболевшие коронавирусной инфекцией находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко.

«На сегодняшний день в стационарах ЛНР находятся 15 человек. Состояние у людей средней тяжести и легкой степени тяжести, температурящих и высокотемпературящих больных сегодня у нас не зарегистрировано. На искусственной вентиляции легких также больных у нас нет. Ситуация контролируема, лечение также контролируемо, препараты все в наличии», – цитируют Пащенко «республиканские» интернет-ресурсы.

«Пациентов с выраженной дыхательной недостаточностью сегодня нет», – добавила она.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 14 апреля в «ЛНР» подтверждено 16 случаев коронавируса, один пациент выздоровел и выписан. При этом с 4 апреля из-за 4-х случаев заражения COVID-19 два города – Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) – полностью изолированы, запрещены для въезда.