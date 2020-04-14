Власть должна закрыть импорт электроэнергии из РФ и Беларуси не на время карантина, а полностью, – Яценюк

Главная задача для энергетической безопасности Украины – полностью закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси. Не в период карантина, а полностью. Об этом сегодня, 14 апреля, заявил премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в эфире телеканала «Украина».

Отвечая на вопрос о возможности отключений электроэнергии, Яценюк отметил: «Если не производят электроэнергию, если угольную отрасль уничтожают, если украинскую энергетику уничтожают, если открывают импорт электроэнергии из России и Беларуси и дают работу белорусам и россиянам, а не украинсцам, и если государство на это вообще смотрит безответственно – мы придем к ситуации, когда в Украине не будет электроэнергии».

Он напомнил, что сейчас «Энергоатом» почти банкрот, «теплоэнергетику власть уже обанкротила».

Яценюк акцентировал, что сейчас необходимы неотложные действия непосредственно от президента и правительства, чтобы навести порядок на энергетическом рынке, создав антикризисный энергетический штаб, и премьер должен его возглавлять. «Они должны безотлагательно действовать», – сказал политик.

Задачей же номер один лидер «Народного фронта» назвал «полностью закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси». «Не на период карантина, а полностью его закрыть», – сказал он.

«Второе – сбалансировать энергетический рынок по цене. Третье – показать прогнозный баланс выработки электроэнергии тепловыми станциями, атомными станциями и Гидроэнерго», – добавил политик.

Кроме того, Яценюк подчеркнул необходимость в условиях высокого уровня неплатежей кредитовать энергорынок, «чтобы система не умерла».