RU
Все новости

На Донетчине духовенство ПЦУ начало освящать паски в супермаркетах

ДН 14.04.20 23:26

В Донецкой области на этой неделе священники Православной церкви Украины (ПЦУ) начали освящать паски, чтобы люди на Пасху соблюдали карантинные меры. Об этом сегодня, 14 апреля, заявил архиепископ Донецкий и Мариупольский УПЦ ПЦУ Сергий на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Сегодня духовенство Донецкой епархии Православной церкви Украины начало освящать паски в супермаркете..., думаю, что это будет на протяжении всей недели. Есть такая возможность привезти эти пасочки людям», – сказал владыка.

По его словам, в ближайшее время также будет получена большая партия пасок из Михайловского златоверхого монастыря, которые передадут ченцы по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Напомним, что праздничные пасхальные литургии жители Донбасса смогут посмотреть по телевидению или в интернете, богослужения будут организованы в режиме видеотрансляций.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк