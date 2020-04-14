На Донетчине духовенство ПЦУ начало освящать паски в супермаркетах

В Донецкой области на этой неделе священники Православной церкви Украины (ПЦУ) начали освящать паски, чтобы люди на Пасху соблюдали карантинные меры. Об этом сегодня, 14 апреля, заявил архиепископ Донецкий и Мариупольский УПЦ ПЦУ Сергий на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Сегодня духовенство Донецкой епархии Православной церкви Украины начало освящать паски в супермаркете..., думаю, что это будет на протяжении всей недели. Есть такая возможность привезти эти пасочки людям», – сказал владыка.

По его словам, в ближайшее время также будет получена большая партия пасок из Михайловского златоверхого монастыря, которые передадут ченцы по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Напомним, что праздничные пасхальные литургии жители Донбасса смогут посмотреть по телевидению или в интернете, богослужения будут организованы в режиме видеотрансляций.