Зарплаты для чиновников и депутатов надо сократить на весь период экономического кризиса, – Яценюк

Чтобы пережить экономический и медицинский кризис, и не войти в кризис политический – должны быть четкие действия и политическая воля руководства государства. Об этом сегодня, 14 апреля, в эфире телеканала «Украина» сказал премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что президент и правительство должны безотлагательно действовать, чтобы сохранить рабочие места. «Лишили шахтеров рабочих мест – потом энергетики. После энергетиков – смежные предприятия. После смежных предприятий – "Укрзализныця". За ней – сфера услуг. После сферы услуг – сфера транспорта. Это замкнутый круг. И так происходит в целом в экономике страны», – сказал политик.

Яценюк привел пример закрытия шахт объединения «Павлоградуголь». «В городе Павлоград и прилегающих территориях 91 тыс. человек проголосовали за президента в 2019 году. Это все – избиратели власти и президента. Их всех оставят без работы», – отметил он, добавив, что без работы останутся 30 тыс. сотрудников, а с учетом членов их семей – без средств окажутся 100 тыс. человек.

Сейчас без помощи государства украинцам невозможно выжить. Яценюк напомнил, что Рада приняла изменения в закон о государственном бюджете, однако с учетом того, что средства возьмут в долг. «Даже не определили, у кого возьмут в долг. Потому что пакет законов, необходимый для подписания программы с Международным валютным фондом, не голосовали. Они говорят – будем тратить в долг. Но только кредитора не нашли, кто готов сегодня протянуть руку Украине и украинцам, чтобы выжить в сложнейших экономических условиях», – отметил лидер «Народного фронта».

Кризис будет продолжаться не только во время карантина. При этом чиновники уменьшили себе зарплаты только на время пандемии. «Уменьшить зарплаты для всех чиновников и депутатов надо на время экономического кризиса. И в настоящее время экономического кризиса государство обязано протянуть руку предпринимателю, бизнесмену, шахтеру, каждому работающему человеку, и медику, и государственному служащему, и учителю. Для этого у государства есть ресурс, это ресурс называется бюджет. Да, сегодня все надеются исключительно на роль государства. И поэтому здесь и президент, и правительство должны действовать», – подчеркнул политик.

Однако, еще никто не знает, когда закончится карантин и пандемия коронавируса. «Если бы кто-то в мире знал, как долго он будет продолжаться, он бы получил Нобелевскую премию. Карантин точно не закончится ни через неделю, ни через две. Мировые медиа и мировые аналитики пишут о том, что вирус закончится тогда, когда человечество найдет вакцину против этого вируса», – дополнил Яценюк.

«Для того, чтобы пережить экономический и медицинский кризис, и не зайти в политический кризис, – должны быть четкие действия и политическая воля руководства украинского государства. Не закрывать энергетиков, не закрывать шахты, а удержать рабочие места. Не закрывать малый бизнес, а помочь им через кредиты, отсрочку обязательных платежей в бюджет и через государственный заказ. Кто-то может шить маски, кто-то делать дезинфекторы, кто-то помогать реконструировать больницу», – считает он.

Яценюк обратился к представителям власти: «Сделайте прозрачным использование средств из этих 65 млрд грн, которые вы предусмотрели в так называемом Стабилизационном фонде для борьбы с коронавирусом. Сделайте так, чтобы эти средства дошли до человека и потребителя, а не остались в коррупционных карманах новой украинской власти. Этого допустить нельзя».