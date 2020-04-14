От 30 до 50% россиян переносят коронавирус без симптомов

В России заявили, что у них почти 30% инфицированных коронавирусом – это люди с бессимптомным течением. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в эфире одного из телеканалов.

«Чем больше мы обследуем здоровых людей, тем больше мы находим людей с бессимптомным течением. Почти 30% – это люди с бессимптомным течением. Но хочу сказать, что эта цифра меняется. Если в начале марта таких было всего около 10%, то сегодня по ряду регионов, вчера, например, в Московской области, количество выявленных инфицированных людей 52% были люди без нарушения состояния здоровья, которые носят вирус, но не знают об этом. Это самое важное, что мы должны сегодня делать – находиться дома и при возможности тестировать не только больных, но и тех, у кого клиники нет. Сегодня это наш важный шаг к общему выздоровлению», – сказала Попова.

На вопрос, могут ли быть последствия для здоровья при бессимптомном характере заболевания, будут ли поражены его легкие, она ответила, что вирус изучен мало. «В статистике таких наблюдений пока нет», – сказала она.