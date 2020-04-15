Закрыты КПВВ: Как переселенец добирался из «ЛНР» в Киев через Россию

Переселенец в начале марта приехал в неподконтрольный украинской власти Луганск и с введением карантина «застрял» в «республике». Через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» его не пропустили на подконтрольную территорию. В итоге, мужчина добирался до Киева через Россию. Для этого понадобился 41 час в дороге и 8200 грн, передает «Реальная газета».

Вячеслав (имя изменено) в 2014 году переехал из Луганска в Киев. Здесь он снимает квартиру и работает в одной из столичных фирм. Два раза в год ездит в Луганск навестить оставшихся там родителей. В начале марта Вячеслав приехал в родной город, но уже с 16 марта не смог его покинуть. На КПВВ «Станица Луганская» в проходе ему отказали с формулировкой, что у него регистрация (прописка) в Луганске. Имеющиеся справка переселенца и пропуск на работу не послужили достаточными доказательствами того, что мужчина постоянно проживает в Киеве.

Но до Киева Вячеслав все-таки добрался. Единственным доступным способом попасть из Луганска на подконтрольную Украине территорию оказался поезд из Москвы. Дело в том, что в конце марта «Укрзализныця» назначила поезд «Киев – Москва» для возвращения украинцев, которые в период карантина находились в России. Обратно в Киев поезд отправлялся 28 марта.

«Я так подумал, что нужно рискнуть. В "ЛНР" – карантин. Если бы я выехал из "ЛНР" в Россию, я бы не смог в течение 14 дней вернуться назад. Мне пришлось бы в Москве или где-то вписываться у кого-то. Украина меня бы точно не впустила. Потому что поездов нет. Личного транспорта у меня нет. Мне бы пришлось возвращаться в "ЛНР" и досиживать эти полтора-два месяца», – рассказывает Вячеслав.

По изначальному плану из Луганска нужно было добраться до российского Брянска. Поезд «Москва – Киев» следовал через этот город, и Вячеслав купил билет «Брянск – Киев». Но учитывая «эвакуационное» назначение, поезд ехал без остановок, поэтому из «Укрзализныци» оперативно перезвонили и предупредили, что придется все-таки ехать в Москву. Доплачивать за билет не пришлось.

Мужчина въезжал в Россию через «республиканский» контрольно-пропускной пункт «Изварино». Из Луганска до КПП билет на автобус стоил 2000 руб. (примерно 702 грн). До «границы» доехал без проблем, но на «республиканском» КПП Вячеславу стали уделять повышенное внимание из-за рюкзака, который он опрометчиво взял с собой в автобус. «Как я понял, при пересечении государственных и непонятных границ лучше ничего не брать [в салон])», – отметил переселенец.

О том, что он едет в Москву для того, чтобы сесть на поезд до Киева, Вячеслав сказал «пограничникам» сразу. «Если ты уверен, что тебя не поймают на лжи, то можно отвечать что угодно. А если у меня был в телефоне билет "Брянск – Киев", а они потом попросили бы телефон и нашли там этот билет, то вопросов возникло больше», – признается он.

«Пограничники ЛНР» взяли на досмотр телефон Вячеслава, в котором нашли фотографию – он в темной куртке, на которой белой краской на спине арабской вязью написано слово «Страшно». Идея с надписью взята у питерской группы, но «пограничник» стал выяснять, не имеет ли мужчина отношения к исламу и к ИГИЛу. «Я ответил, что никакого. Кратко рассказал ему смысл клипа "Страшно" группы Shortparis. Он сказал: "Хорошо". Пожелал счастливого пути», – вспоминает Вячеслав.

Москва оказалась не закрытой на въезд и выезд, но обложенной санитарными кордонами. Метро работает, рестораны – только на доставку еды. Вокруг Киевского вокзала, где Вячеслав провел большую часть времени в столице России, – своя атмосфера. «Культурный шок. В районе Киевского вокзала много KFC и "Маклональдсов". Там как у нас есть доставка Uber Eats, так у них – Delivery Club , и там в основном выходцы из средней Азии, у которых распространен ислам. И при мне на обустроенной красивой территории "Макдональдса" доставщик со своим большим зеленым рюкзаком, в котором он доставляет еду, расстелил коврик и совершал намаз», – рассказывает Вячеслав.

За три часа до отправления, пассажиров поезда «Москва – Киев» позвали на посадку. Время до отправления ушло на проверку документов, измерение температуры и выяснение, кто куда едет. А еще – на съемку пропагандистских роликов телеканалами «Звезда» и «Первого канала» о том, как украинцы возвращаются на родину.

Из почти 800 человек, которые ехали в эвакуационном поезде, только Вячеслав возвращался из Луганска. И хотя сайт «Укрзализныци» утверждал, что билеты раскуплены полностью, в 18 вагонах были пустые места. Куда делись люди с билетами на них – Вячеслав не знает.

Украинский паспортный контроль и температурный скрининг проходили на вокзале в Киеве. Здесь, уже в здании вокзала, ждать пришлось около 4 часов. У части иностранцев с украинским видом на жительство возникли проблемы с проверкой документов. Ими пограничники занялись первыми. Вячеслава, как приехавшего «интересным» маршрутом из Луганска, – оставили напоследок.

За пересечение незаконного пункта пропуска «Изварино» на переселенца составили административный протокол. Пришлось заплатить штраф 5100 грн. Здесь же пришлось подписать согласие на 14-дневную самоизоляцию и указать домашний адрес. Пограничники не заостряли на этом внимание, но контактные данные взяли.

Дорога до Киева, которая с учетом ставших уже привычными блокпостов раньше занимала около суток, в период карантина удлинилась вдвое – за счет другого государства и двух кордонов, один из которых вообще неподконтрольный. «Все очень странно. Украина едина, но через Москву едынее», – жалуется Вячеслав.

Мужчина уже дома в Киеве, но не понимает, почему он не смог туда вернуться без поездки в Россию.