Дешевле на 7 тысяч: На время карантина семья переселенцев уехала из Киева

Семья дончанки Оксаны Филобоковой – одна из тех, кто решился во время карантина оставить съемное жилье в Киеве, чтобы не платить высокую арендную плату и переехать жить в небольшой город. Она рассказала «Свои.Сity», тяжело ли ей далось такое решение и сколько сможет экономить, живя не в столице. Далее – прямая речь Оксаны Филобоковой.

– Я совершенно не рассматриваю эту ситуацию как трагедию. В Донецке мы жили в собственном доме и, когда пришлось переехать в Киев и поселиться в квартире – вот это, да, было испытанием. После отъезда из родного города еще некоторое время прожили в частном доме в небольшом поселке Днепропетровской области, а затем перебрались в столицу. Все это время в многоэтажке чувствую себя как птица с подрезанными крыльями.

Мы снимали двухкомнатную квартиру за 10 тыс. грн – это с коммунальными услугами. Муж по специальности строитель, [при карантине] временно остался без заработка. У меня проектная работа, можно ее делать удаленно и следующая оплата только в мае.

На семейном совете решили, что в Киеве пока делать нам нечего: старший сын приехал из Польши, он там учится в лицее, а младший до сентября в школу уже не пойдет. Поэтому смысла платить большую сумму за аренду нет. Тем более меня очень тянет в дом, к земле, растениям.

Мы позвонили арендодателям и предупредили, что намерены уезжать. Одновременно с этим нашли жилье. Мы рассматривали Киевскую область, мониторили сайты недвижимости, думали о проживании в Фастове. Даже нашли там домик за 4 тыс. грн. Но параллельно подыскивали еще варианты.

И вот прекрасный свободный дом появился в Сквире – это 120 км от Киева. Там мне понравился ухоженный огород и наличие плодовых деревьев. Ведь летом для детей – это то, что нужно. Во дворе черешня растет – это так замечательно же! Плюс чистый воздух, небольшие расстояния, не нужно постоянно заправлять и пользоваться машиной. К примеру, за покупками в Киеве мы ездим на автомобиле, и на это тратятся тоже немаленькие средства. Подумали и решили, что без торговых центров столицы уж точно обойдемся.

С нами живут два кота, им тоже раздолье будет в собственном доме. Ну и не буду скрывать, финансовая выгода тоже есть. Дом в Сквире нам обошелся в 2 800 грн. Перевоз вещей – это тысяча гривен. Таким образом ежемесячно мы можем экономить на одной аренде 7 тыс. грн.

Еще в Сквире есть несколько предприятий, которые сейчас работают в усиленном режиме. Это хорошая возможность мужу устроиться в этот непростой период. Когда мы ездили туда, нам подтвердили, что набор сотрудников идет.

Несколько лет мы живем в Киеве, и все это время чувствуем себя не очень уютно из-за недостатка общения. Тут за бетонными стенами не видно людей, каждый сам по себе – это тяготит. В той же Днепропетровской области, где жили в маленьком городке, у нас столько друзей сразу появилось. И мы до сих пор с ними дружим. Поэтому для нашей семьи предпочтительны небольшие города, где и люди более дружелюбны, отзывчивы и коммуникация быстро налаживается.

К слову, переезжать в очередной раз на новое местожительства совсем не страшно – даже интересно. Мне кажется, что после Донецка я уже ничего не боюсь.

Что касается возвращения в Киев – посмотрим. Захотим – вернемся. А если понравится – то останемся.