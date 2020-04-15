Уже привыкли выживать и бороться: Как изменилась жизнь жителей Покровска на карантине (Фото)

На окраинах Покровска, в северной его части, в частном секторе – очень мало людей на улицах. В условиях карантина в связи с коронавирусом COVID-19 практически все ходят в масках. Об изменениях в жизни в связи с карантинными мероприятиями рассказали местные жители.

До больших магазинов далеко, магазин на улице – единственное спасение. Торговля ведется через окошко. Людей в частном секторе немного и в обычные дни, а сейчас – тем более. Люди передвигаются пешком и на велосипедах. Все в масках.

Местные жители делятся мнениями о том, что изменилось в связи с карантином:

- Лично у меня ничего не изменилось. Я прихожу, продукты покупаю. В маске, все, как надо. Кушать у меня есть что. Хозяйство у меня...

- Людей стало меньше на улице... Живем потихонечку, выживаем... Мы уже привыкли выживать и бороться.

- Ничего не изменилось. Я в город не выезжаю, постоянно дома сижу и все... И то, что к детям не езжу.

- Есть нечего. Пенсия «офигенная» – 1633 грн. можно было где-то что-то пойти и заработать. А сейчас… Отказаться пришлось от всего, даже от движения. Лежишь на диване – уже бока болят.

- На огород ездить нельзя. Тут ближе, чем 2 км. Один из семьи поедет, чтобы кушать было что.

- Так же, как и было раньше. На работу так же ходим. Ничего не поменялось... Если, допустим, поехать в этом году на море, то, думаю, будут проблемы.

У большинства населения изменилось представление о личной борьбе с COVID-19. Уже не делаются исторические закупки товаров, лекарства тоже не так популярны. «На всякий случай» их сейчас почти никто не берет. И, как обычно, все лечат симптоматику.

«В основном берут чаи от гриппа, то, что содержит парацетамол. Парацетамола сейчас нет. От горла берут таблетки», – рассказывает фармацевт в аптеке.

Особенно сложно тем, кто сейчас временно не работает.

- Естественно, на зарплате сказывается очень сильно. Потому что основная масса людей сидят на карантине, без работы. Практически не видимся ни с родственниками, ни с кем. Все закрыто. Сейчас самый разгар, особенно в частном секторе. Не работают строительные магазины. И детям скучно дома. Потому что дистанционное обучение – это совсем не то.

На окраинах Покровска карантин не помешал работам на огородах: люди высаживают картофель, свеклу, горох, лук, чеснок, чечевицу. В магазинах же покупатели берут только то, что им необходимо. Люди ждут окончания карантина, надеясь на то, чтобы никто из близких не заболел.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Орбита»