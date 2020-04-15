В «ДНР» заявили, что «приговорили» украинского военного к 15 годам колонии строгого режима

В «ДНР» украинского военнослужащего «приговорили» к 15 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба «верховного суда ДНР».

Как уверяют в «ДНР», мужчина, «будучи военнослужащим ВСУ по контракту, дезертировал…». Он якобы пересек линию разграничения – через реку Кальмиус, на лодке. После этого он прибыл в Донецк и поступил на «службу» в «вооруженные силы ДНР», где впоследствии был задержан и арестован.

«В ходе судебного следствия вина подсудимого в совершении преступлений доказана исследованными в судебном заседании доказательствами, установлена причастность фигуранта уголовного дела к участию в боевых действиях на стороне ВСУ», – утверждают в «республике».

«Верховный суд ДНР» назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет 6 месяцев без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.