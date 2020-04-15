В Луганске пешеход попал под авто

В «ЛНР» в Луганске произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как утверждают в пресс-службе, авария произошла 13 апреля на пешеходном переходе на перекрестке ул. Советской и Мергельной в г. Луганске. Мужчина 1992 года рождения, управляя легковым автомобилем Opel Zafira, совершил наезд на пешехода.

«В результате ДТП пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Автомобиль помещен на штрафстоянку, проводится проверка», – уверяют в «республике».