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В Луганске пешеход попал под авто

15.04.20 08:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» в Луганске произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как утверждают в пресс-службе, авария произошла 13 апреля на пешеходном переходе на перекрестке ул. Советской и Мергельной в г. Луганске. Мужчина 1992 года рождения, управляя легковым автомобилем Opel Zafira, совершил наезд на пешехода.

«В результате ДТП пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Автомобиль помещен на штрафстоянку, проводится проверка», – уверяют в «республике».

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