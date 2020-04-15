В Донецке показали, что входит в набор гуманитарной помощи от Красного Креста (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал, что входит в набор гуманитарной помощи от Международного Комитета Красного Креста.
По его словам, набор на 1 человека состоит из 2-х коробок – большой и маленькой. «Эти наборы выдаются людям, которые живут в непосредственной близости от линии разграничения», – сообщил «Виконста».
В большой коробке – продукты питания:
- 4 банки сардин;
- 1 кг сахара;
- 2 кг гречки;
- 3 кг макарон;
- 1 кг риса;
- 5 кг муки высшего сорта;
- пачка чая (200 г);
- 2 бутылки подсолнечного масла;
- 2 банки говяжьей тушенки;
- 8 пачек сухих дрожжей.
«Виконста» также показал содержимое маленькой коробки. В ней были:
- 5 одноразовых станков для бритья;
- упаковка женских средств гигиены;
- зубная паста и щетка;
- 2 рулона туалетной бумаги;
- шампунь;
- мыло;
- пачка стирального порошка (450 г).