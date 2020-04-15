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В Донецке показали, что входит в набор гуманитарной помощи от Красного Креста (Фото, видео)

15.04.20 13:36
Скриншот видео с YouTube-канала «Виконста»
Скриншот видео с YouTube-канала «Виконста»

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал, что входит в набор гуманитарной помощи от Международного Комитета Красного Креста.

По его словам, набор на 1 человека состоит из 2-х коробок – большой и маленькой. «Эти наборы выдаются людям, которые живут в непосредственной близости от линии разграничения», – сообщил «Виконста».

В большой коробке – продукты питания:

  • 4 банки сардин;
  • 1 кг сахара;
  • 2 кг гречки;
  • 3 кг макарон;
  • 1 кг риса;
  • 5 кг муки высшего сорта;
  • пачка чая (200 г);
  • 2 бутылки подсолнечного масла;
  • 2 банки говяжьей тушенки;
  • 8 пачек сухих дрожжей.

«Виконста» также показал содержимое маленькой коробки. В ней были:

  • 5 одноразовых станков для бритья;
  • упаковка женских средств гигиены;
  • зубная паста и щетка;
  • 2 рулона туалетной бумаги;
  • шампунь;
  • мыло;
  • пачка стирального порошка (450 г).

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