В Донецке показали, что входит в набор гуманитарной помощи от Красного Креста (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал, что входит в набор гуманитарной помощи от Международного Комитета Красного Креста.

По его словам, набор на 1 человека состоит из 2-х коробок – большой и маленькой. «Эти наборы выдаются людям, которые живут в непосредственной близости от линии разграничения», – сообщил «Виконста».

В большой коробке – продукты питания:

4 банки сардин;

1 кг сахара;

2 кг гречки;

3 кг макарон;

1 кг риса;

5 кг муки высшего сорта;

пачка чая (200 г);

2 бутылки подсолнечного масла;

2 банки говяжьей тушенки;

8 пачек сухих дрожжей.

«Виконста» также показал содержимое маленькой коробки. В ней были: