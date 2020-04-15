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США передали Украине партию внедорожников (Фото)

15.04.20 08:11
Фото: посольство США в Украине
Фото: посольство США в Украине

США передали Украине партию внедорожников. Автомобили смогут использовать украинские военные на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство США в Украине.

«Даже во время COVID-19 предоставление нашей помощи Украине в сфере безопасности продолжается постоянно. На прошлой неделе мы доставили дополнительные транспортные средства, которые Вооруженные силы Украины смогут использовать в зоне проведения ООС. Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии», – говорится в сообщении посольства США.

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