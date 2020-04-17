Библиотека им. Крупской со двора и заброшенная гостиница: В Донецке поделились новыми кадрами (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка побывал в центре города.

«Центр города, находимся непосредственно возле библиотеки Крупской, напротив собора», – сообщил дончанин.

Он отметил, что прямо в центре находится заброшенное здание. «Огромное и никому не нужное. Это бывшая гостиница Украина. Перед Евро-2012 хотели сделать реконструкцию… Но теперь вот здание имеет такой вид… Я не знаю, доживет ли вообще теперь оно до реконструкции – с учетом смены власти. Может быть его просто сравняют с землей, да и все», – сообщил дончанин.

Рядом – закрытые магазины.

Напротив библиотеки им. Крупской – памятник Тарасу Шевченко.

Мужчина зашел и во внутренний двор библиотеки, который, в отличие от фасада, выглядит непривлекательно. «Все облущено. Некрасиво. Даже не покрашено», – прокомментировал вид здания дончанин.



