«Сбалансированное решение»: В Мариуполе продолжают готовить рынки к открытию

В Мариуполе подготовили к открытию 5 рынков, которые прошли проверку городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТБЧС). Об этом на брифинге в городском совете 14 апреля сообщил заместитель городского головы Сергей Орлов, передают «Донецкие новости».

Он прокомментировал информацию, о том, что приостановлено решение главного государственного санитарного врача Украины о работе рынков в период карантина.

«Вместе с тем на текущий момент с точки зрения законодательства продолжает действовать постановление Кабинета министров №255 с теми уточнениями, которые четко регламентируют те виды деятельности, которые могут осуществляться в карантинных условиях. Это торговля продуктами питания, средствами санитарной гигиены, определенными видами средств связи и другие виды деятельности, которые, согласно постановлению, разрешены», – сказал Орлов.

По его словам, в городе продолжают системную работу, которая велась в конце прошлой и начале этой недели, «на основании всех регламентирующих документов – постановления Кабинета министров, постановления областной комиссии по ТБЧС, решения городской комиссии ТБЧС».

Городская комиссия, сформированная из сотрудников всех профильных подразделений, продолжает работать по определению соответствия городских рынков установленным требованиям, и отдельно есть рабочие группы, задача которых – проверять выполнение этих условий.

«По состоянию на текущий момент нашей комисией коллегиально были обработаны обращения 9-ти рынков, из которых 5 были признаны соответствующими этим условиям и прошедшими проверку, 4 по разным причинам не прошли проверку. При этом проверялся как рынок, так и те торговые места, которые на нем физически находятся. Суммарно от того, что мы проверили, чуть больше 50% рабочих мест были признаны соответствующими. Ключевые критерии, по которым объекты торговли не были признаны соответствующими, – отсутствие медицинских средств измерения температуры, частичное отсутствие дезинфицирующих средств, отсутствие регистрации как оператора рынка. По тем рынкам и объектам на них, которые признаны соответствующими, эти требования на 100% выполняются, это подтверждено комиссией и ее актом», – подчеркнул заместитель мэра.

Он добавил, что проверки будут регулярно проводиться городской комиссией по ТБЧС.

«На текущий момент есть решение о том, что все проверенные объекты могут продолжать работу в этих условиях», – отметил Орлов.

Комиссия собирается делать еженедельный мониторинг работы рынков, при необходимости проверки будут проводить чаще.

«Это не всегда легкое, но всегда сбалансированное решение с точки зрения баланса между требованиями экономики и здравоохранения, оценки состояния в городе, работы инфраструктуры, и это тот компромисс, который при условии выполнения всех требований был достигнут и утвержден решением комиссии по ТБЧС. Дальнейшие работы по рынкам будут продолжены согласно графика», – резюмировал заместитель городского головы.