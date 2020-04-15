Ветер и заморозки: На Донбассе ухудшится погода

Сегодня днем, 15 апреля, на территории Украины ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, в Украине, по Киевской области и в г. Киеве днем 15 апреля порывы ветра 15 – 20 м/с», – говорится в сообщении ГСЧС.

Также сообщается, что ночью 16 апреля в восточных областях Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы.

«По данным Укргидрометцентра, ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5 градусов Цельсия. Ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса Цельсия. В Киевской области ночью 15 апреля сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5 градусов Цельсия, ночью 17 апреля по области на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса Цельсия. В г. Киеве ночью 15 апреля сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-2 градуса Цельсия», – сообщили в ГСЧС.