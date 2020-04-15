Восстановление Донбасса: Украина и Франция договорились о совместных проектах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 14 апреля, провел встречу с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен, в ходе которой стороны договорились о сотрудничестве по инфраструктурным проектам. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как отмечается в сообщении, Украина и Франция договорились сотрудничать по 2-м большим стратегическим направлениям. Это крупные инфраструктурные проекты и проекты по восстановлению Донбасса. В частности, речь идет о строительстве завода по очистке воды в Мариуполе.

«Украинская сторона будет максимально способствовать и выполнит все условия, необходимые для реализации этого проекта», – отметил Денис Шмыгаль.

Другой проект касается производства локомотивов. В рамках этой программы именно украинские предприятия могут стать частью большой производственной цепи. На эту программу Франция планирует выделить 100 млн евро на модернизацию железнодорожных участков, подвижного состава и другие мероприятия.

Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической отрасли.

Во время встречи была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время онлайн-заседания для обсуждения реализации данных инициатив.