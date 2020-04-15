Памятник Бубке и конструкция для скейтов: В Донецке показали РСК «Олимпийский» (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как сегодня выглядит РСК «Олимпийский».

Перед РСК – памятник олимпийскому чемпиону, спортсмену-легкоатлету по прыжкам с шестом Сергею Бубке. Территория возле РСК ухожена, на клумбах высажены розы. Из поддонов и досок местная молодежь на площади перед «Олимпийским» соорудила конструкцию, чтобы кататься на скейтах.

Пройдя вдоль забора, дончанин нашел место ограждения с большим расстоянием между прутьями, откуда можно заглянуть на сам стадион. «Здесь раньше проходили основные матчи футбольного клуба "Шахтер". До того, как построили "Донбасс Арену"», – рассказал он.

Также житель Донецка напомнил, что первым стадионом футбольной команды, еще до того, как был построен РСК «Олимпийский», был «Шахтер» – сейчас он находится в заброшенном состоянии.

По словам дончанина, «Донбасс Арена», которая расположена напротив РСК, стала домом для футбольного клуба. «Здесь проходил чемпионат Евро-2012. В 2014 году, с приходом боевых действий, жизнь, к сожалению, остановилась», – сообщил он.

Перед одним из входов в РСК расположены объявления, приглашающие дончан в «спортивный клуб» «армии ДНР». Указано, что проводятся занятия по самбо, боевому самбо, вольной борьбе.