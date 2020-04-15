Кабмин возвращает госрегулирование цен на социальные продукты и лекарства

Начиная с 15 апреля, на период чрезвычайной ситуации правительство возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия. Об этом сообщил директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

«Мониторинг будет распространен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара. Если цену в торговле на них планируют повышать, то заведение торговли через электронную форму обязано сообщать об этом в Госпотребслужбу. На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется. Но государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках, и будет иметь возможность влиять и на производителей или импортеров, если цены растут без экономического обоснования», – сообщил Дорошенко.

По его словам, подпадают под государственное регулирование: гречка, сахар, мука пшеничная высшего сорта, макароны отечественного производства, молоко в пленке 2,5% жирности, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1-й категории, курица в тушке, сливочное масло (72,5%) и минеральная вода без газа.

«Могу сказать, что впервые так четко определен перечень продукции, включая ценовую категорию товара, страну производства и фасовки. Это позволит делать качественный мониторинг. Во-вторых, впервые вода для питья попала в список социально значимых товаров. В-третьих, если будут основания, то перечень продукции, подлежащей регулированию, может возрастать», – отметил глава ассоциации.

Дорошенко добавил, что государственное регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки как средства индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

По его мнению, это действенный механизм влияния на ценовую ситуацию в стране и начало мягкого регулирования по европейскому образцу. Например, во Франции под регулирование подпадает несколько тысяч наименований продуктов.

В Украине государство 3 года назад решило избавиться от возможности влиять на бизнес, даже в ситуации необоснованного роста цен. Тогда под мониторинг подпадали 32 продукта.